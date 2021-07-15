ليبيا – أكد العقيد بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية يوسف بوزريق تسلم الوزارة تأمين الطريق الساحلي بناء على توصيات وتوجيهات لجنة الـ10 العسكرية.

بوزريق أوضح في تصريحات لقناة التناصح التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني والتي تبث من تركيا طالعتها صحيفة المرصد أن خطة التأمين تبدأ من بوابة أبو قرين غربا إلى بوابة الخمسين شرقًا.

وتابع بوزريق بالقول أن العناصر الأمنية تؤمن الطريق الساحلي عقب استلامه بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وأن الأمور تحت السيطرة.