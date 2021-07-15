وزير الدفاع الروسي: جيشنا الأحدث في العالم من حيث الأسلحة

وزير الدفاع الروسي: جيشنا الأحدث في العالم من حيث الأسلحة

روسيا – أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي الأول عالميا من حيث نسبة التزود بالأسلحة المحدثة.

وقال شويغو، خلال لقاء مع إدارة شركة “روستفيرتول”، امس: “اليوم يفهم ويؤكد الجميع، بعضهم بغضب والبعض الآخر بالمصادقة، أن نسبة تزود الجيش الروسي بالأسلحة المحدثة تبلغ حوالي 71%، وهذا هو المستوى الأعلى بين كل جيوش العالم”.

وأوضح شويغو أن القوات الاستراتيجية النووية، التي تمثل أساسا لنظام الردع النووي الروسي، مزودة بالأسلحة المحدثة بمستوى 83%.

وأعرب شويغو عن شكره للعلماء والمصممين الروس الذين تمكنوا من الحفاظ على القدرات العلمية ما أتاح تنفيذ القفزة التي تحدث عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته إلى المجلس الفدرالي عام 2018.

وشدد على أن القوات المسلحة الروسية أصبحت بفضل ذلك أحد أحدث الجيوش في العالم “الأمر الذي لا يشك فيه أحد”.

المصدر: وكالات