واشنطن – أفادت قناة CNN، إن الولايات المتحدة، تفكر في تقديم اقتراح للصين، حول إقامة خط اتصال ساخن بين الجانبين، ليستخدم على أعلى مستوى في حالات الطوارئ.

ووفقا للقناة، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إقامة “خط اتصال ساخن” خاص مع الحكومة الصينية، على غرار “الهاتف الأحمر” بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، الذي سمح للبيت الأبيض بالتواصل مباشرة مع الكرملين.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن هذه الفكرة لا تزال في مهدها ولم يتم اقتراحها بعد على السلطات الصينية، لكن إدارة بايدن تريد تطوير نظام واسع من أدوات الاتصال لتقليل مخاطر النزاعات بين واشنطن وبكين.

وقال المصدر، إن الخط الساخن مع بكين سيسمح للرئيس بايدن أو كبار أعضاء فريقه لشؤون الأمن القومي، بإجراء مكالمات هاتفية مشفرة على الفور أو إرسال رسائل إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أو الفريق المحيط به. وقد يدور الحديث خلال ذلك عن تقارير عن تحركات عسكرية مفاجئة، أو تحذيرات من هجمات سيبرانية.

وتشير القناة، إلى أن هذه الفكرة ظهرت أثناء إدارة باراك أوباما، وأن القيادة الأمريكية الحالية تواصل تطويرها، على الرغم من أن الاتفاق على تفاصيل كثيرة، بما في ذلك الحصول على موافقة الصين، أمر لا يزال موضع شك. ونوهت القناة، بوجود “خط اتصال ساخن” لدى البنتاغون مع الصين، لكنه نادرا ما يستخدم.

المصدر: نوفوستي