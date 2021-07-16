إيران – أفاد مراسل RT في إيران مساء الخميس بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حريق في ورشة لصناعة الأثاث المنزلي جنوبي طهران.

وأشار مراسلنا إلى أنباء عن افتعال الحريق من قبل أحد العاملين في الورشة.

وقال النقيب سرافان محمد نزاري رئيس مركز القيادة والتحكم في شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذي حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة في خاني آباد.

وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق في الحادث.

المصدر: RT