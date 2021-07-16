ليبيا – عقد مستشارا وزير الصحة بحكومة الوحدة مصطفى ارحومة وحاتم العوّامي أمس الخميس اجتماعًا طارئًا ضم رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقيّة اسماعيل العيضة ومسؤولين بغرفة الطوارئ، ومديري كل من مركز مكافحة الأمراض بنغازي، ومكتب الرعاية الصحيّة الأوليّة، والخدمات الصحية بنغازي.

الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة الطوارئ بنغازي تناول توحيد الجهود الوطنيّة لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب تعزيز دور مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة في ظلّ انتشار الفيروس التاجي كورونا.

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