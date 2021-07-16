البحرين – أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد أن أمن وسلامة الطيران وانسيابية الحركة الجوية، أولوية أساسية لمملكة البحرين.

وقال محمد: “البحرين عملت على تنفيذ التزاماتها بكفاءة واقتدار على مدار السنين في إطار من الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعايير المعمول بها من قبل مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)”.

وأضاف: “البحرين تعمل مع مجلس المنظمة لوضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان سلامة الحركة الجوية الدولية بالمنطقة”، منوها إلى “أهمية التوافق بين دول مجلس التعاون على أي تعديل للخطط الاقليمية للملاحة الجوية أولا وثم بالتنسيق الوثيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني”.

وتابع، أن “تعديل الخطط الإقليمية وإعادة ترسيم حدود الأقاليم والاجواء، مسائل فنية يتم التوافق عليها من قبل الدول الخليجية واعتمادها من قبل مجلس المنظمة”.

وأعربت البحرين في يونيو الماضي عن استعدادها للعمل على تمكين قطر من السيطرة على مجالها الجوي، عقب موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي على السماح لقطر بإنشاء محطة للملاحة الجوية خاصة بها، بعدما كانت البحرين تتولى هذه المهمة نيابة عنها، بموجب اتفاقية بين البلدين.

المصدر: “وكالة بنا” + “رويترز”