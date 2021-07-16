ليبيا – كشفت البعثة الأممية عن نوايها لعقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي خلال الفترة الممتدة بين الـ16 والـ17 من يوليو الجاري.

بيان صحفي صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تطلعها لأن يكون الاجتماع بناءً، ويركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021.

وأوضحت البعثة أنه سيتم عرض مخرجات اللجنة على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، من أجل النظر فيها، منوهة إلى أن هذا الاجتماع سيتم على النحو الذي اتفق عليه المشاركون في أعمال الملتقى في ختام اجتماعه في سويسرا في الـ2 من يوليو الجاري.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، وفقًا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي في الـ24 من ديسمبر المقبل.