ليبيا – رأى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب علي التكبالي أن هناك مشكلة كبرى في ظل وجود جماعة الإخوان التي لا ترغب بوجود مؤسسات عسكرية أو شرطية موحدة، في الوقت الذي يوجد جيش حقيقي في الشرق.

التكبالي وفي تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس قال: “لا أعتقد أن المشكلة لا تتمحور حول أشخاص بعينهم، ولا يمكن ببساطة إتمام ملف التوحيد، وذلك بسبب اختلافات الأوضاع والأسس التي تشكل عليها الجيش الليبي، والمنهج الذي اتبع مع الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية”.

وأضاف أنه لو أراد المجتمع الدولي الاستقرار لليبيا فيجب عليه المساعدة في إنهاء الميليشيات، حيث تعم الفوضى والجرائم في مناطق سيطرتها، منبهًا إلى أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لا يملكان “عصا سحرية” للمساعدة في حسم هذا الملف.