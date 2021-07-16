ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقب جلسة مجلس الأمن أمس الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا.

كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

بدوره، أكد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

كما تم التأكيد على همية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.