ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

اللقاء تمحور بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية حول تطورات الوضع السياسي بليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل.

هذا وحضر اللقاء كل من مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد عبد الله، ومبعوث ألمانيا لدى الأمم المتحدة غانثر ساوتير.

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