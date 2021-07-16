الرجاء المغربي يؤكد تمسكه بلاعبيه ويلوح بملاحقة كل من يروج لشائعات التفريط بنجومه

الرجاء المغربي يؤكد تمسكه بلاعبيه ويلوح بملاحقة كل من يروج لشائعات التفريط بنجومه

المغرب – نفى نادي الرجاء البيضاوي المغربي في بيان رسمي امس التفاوض بشأن رحيل أي من عناصر الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان الرجاء:”يؤكد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي أن باب التفاوض مغلق بشأن كل ركائز الفريق”.

وأضاف: “ويوضح المكتب المديري أن نادي الرجاء الرياضي بحاجة لجميع لاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وينفي بنفس المناسبة جميع الشائعات التي تروج حاليا والتي تهدف إلى خلق الفتنة بين مكونات النادي”.

وختم البيان: “يحتفظ نادي الرجاء الرياضي بكامل حقوقه في متابعة كل من يروج شائعات قصد زعزعة استقرار النادي”.

وخلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء أغلق رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء باب التفاوض حول رحيل الثنائي سفيان رحيمي والكونغولي بن مالانغو وباقي نجوم الفريق حتى انتهاء الموسم الجاري.

وربطت بعض التقارير الإعلامية مؤخرا نجمي الرجاء رحيمي وبن مالانغو بالانتقال إلى الناديين المصريين الغريمين الأهلي والزمالك على الترتيب.

يذكر أن الرجاء توج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) السبت الماضي بفوزه في النهائي 2-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري.

المصدر: نادي الرجاء الرياضي المغربي