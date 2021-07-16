ليبيا- فجر تقرير استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعلاقته بجوازات سفر ذهبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد كشف عن حصول السراج على جوازات سفر ذهبية له ولأسرته تبيعها دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ مقابل 130 ألف دولار للجواز الواحد، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اشترى هذه الجوازات في يناير من العام 2020.

ووفقًا للتقرير فإن السراح حصل على ذلك خلال تواجده في السلطة وعبر نظام جوازات السفر الذهبية الذي يسمح للأجانب شراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار، في عملية تستغرق عادة أكثر من شهر بقليل، ومن دون أن تطأ أقدامهم البلاد على الإطلاق.

وتابع التقرير: إن زوجة السراج هي من تقدمت بالطلب نيابة عنه وأسرتها ليحصل الأخير على جواز السفر من بين نحو ألفي شخص من بينهم عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين والمطلوبين من مختلف أنحاء العالم، لكون هذا الجواز يمنح الجواز وصولًا غير مقيد ومن دون تأشيرة إلى 130 دولة.

وأكد التقرير أن من بين الذين حصلوا على الجنسية رجل أعمال سوري وضع اسمه على لائحة عقوبات أميركية، وسياسي كوري شمالي مشتبه به، ورجل أعمال إيطالي متهم بابتزاز الفاتيكان، وعضو سابق في عصابة دراجات نارية أسترالية سيئة السمعة.

وأضاف التقرير: إن من بين حصلوا على الجواز أخوة جنوب أفريقيين متهمون بقضايا العملات الرقمية بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار، مبينًا أن هذه الدولة تقع بجوار استراليا ويلجأ إليها العديد من أصحاب الأموال والسياسيين الفارين من العدالة.

ترجمة المرصد – خاص