ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي في ظل الأوضاع الراهنة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء أيضًا جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى مساعي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

بدوره، أكد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بتوحيد كل مؤسسات الدولة، ومضاعفة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن.

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