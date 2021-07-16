ليبيا – أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا بالأمم المتحدة تأييد بلاده للانسحاب التدريجي والمنسق للقوات الأجنبية من ليبيا.

بوليانسكي أشار في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد إلى وجوب عدم الإخلال بتوازن القوى على الأرض؛ لأن الوجود العسكري الأجنبي في غاية الأهمية، ما يحتم انسحابه تدريجيًا وبشكل منسق لجميع القوات والوحدات الأجنبية.

ونبه بوليانسكي لضرورة ضمان عدم انتهاك ميزان القوى الحالي على الأرض، ما يجعل البلد هادئًا، وضمان عدم وجود تهديد بتصعيد مسلح جديد.