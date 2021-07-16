موسكو – أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية حول دعم موسكو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هراء لا أساس له من الصحة.

ووصف بيسكوف ما جاء في التقرير بأنه “خيال مطلق”، مضيفا أن “هذا استمرار لنشر مواد هابطة جدا”.

وتابع قائلا: “هذه الصحيفة تحاول زيادة شعبيتها أو تواصل اتباع نهج متهور معاد لروسيا. وهذا بالطبع لا يتطابق والواقع ومن المستحيل أن يتطابق معه، هذا كذب”.

وأضاف أن “هذا استمرار للتمارين على شيطنة روسيا والرئيس بوتين، وهذا ما تحب “الغارديان” أن تشتغل به أحيانا، أو محاولة يائسة لجذب قراء جدد من خلال نشر مثل هذا الهراء”.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كتبت في تقرير لها إن هناك “وثائق حول اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الاستخبارات الروسية في يناير 2016، تم خلاله التوجيه بتقديم الدعم للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بهدف زعزعة الوضع في الولايات المتحدة”.

المصدر: RT