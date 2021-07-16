تعليق استخدام 15% من مقاتلات F-35 الأمريكية على خلفية مشاكل في محركاتها

تعليق استخدام 15% من مقاتلات F-35 الأمريكية على خلفية مشاكل في محركاتها

واشنطن – كشفت لجنة الخدمات المسلحة بالكونغرس الأمريكي عن تعرض 46 مقاتلة F-35 من الجيل الخامس لخلل في محركاتها، بعد وقت قصير من دخولها الخدمة.

ووفقا للملازم في سلاح الجو الأمريكي إريك فيك: “تم الإبلاغ عن مشاكل في المحرك في 41 مقاتلة F-35 تم تسليمها للقوات الجوية الأمريكية، وواحدة لسلاح مشاة البحرية وواحدة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 3 لدول أعضاء في الناتو، مما أدى إلى وقف رحلاتها”.

وأضاف: “حسب التقارير الواردة، تتعلق المشاكل بالطلاء الحراري على زعانف التوربينات الدوارة التي تتآكل أسرع من المتوقع”.

وتسلمت القوات الجوية الأمريكية في مايو الماضي 283 مقاتلة “F-35A”، ولكن نظرا لمشاكل في المحرك، فإن 15% منها غير قادرة على الطيران.

المصدر: “إنترفاكس”