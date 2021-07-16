ألمانيا – أكد الجراح الألماني الشهير ماركوس بوشلر، أنه تعامل مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كمريض وليس كرئيس.

وتابع ماركوس بوشلر، خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناة mbc مصر، أنه أجري 2000 عملية لمشاهير ورؤساء في مقدمتهم الرئيس محمد حسني مبارك، معقبا أنه “تعامل مع مبارك على أنه مريض وليس كرئيس لأن الأمر عندما يتعلق بالصحة لا يهم رئيس أو شخصية مهمة”.

وأعرب بوشلر، وهو من الجراحين العالميين في مجال الأورام، وحاز على جائزة بحوث السرطان وبحوث الأورام في بلاده، عن محبته لأصدقائه من الأطباء المصريين، مشيرا إلى أن لديه الكثير منهم”.

وأكد هذا الجراح العالمي أن “مصر لديها جراحين جيدين جدا وهم مهنيون ومحترفون في مجال نقل الأعضاء، وغيرها من المجالات ولا توجد تساؤلات حول جودة الجراحين المصريين، لكن السؤال هو في مدى وصول جودة الجراحين المصريين إلى كل مصري يحتاج على جراحة”.

المصدر: اليوم السابع + إم بي سي مصر