روسيا – كشفت الدكتورة فالنتينا بايدينا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يشير إلى تضيق الأوعية الدموية. وأفضل مادة غذائية لتوسيع الأوعية الدموية هي حمض اللبنيك الموجود في منتجات الألبان المخمرة، ويساعد تناول كوب واحد من هذه المنتجات على استقرار مستوى الضغط.

ووفقا لها، يعتبر مشروب الكركديه (الشاي الأحمر) مفيدا بصورة خاصة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأنه بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين С يوسع الأوعية الدموية، ما يخفض مستوى ضغط الدم. كما أن ماء جوز الهند المدر للبول يخفض ضغط الدم. ويساعد الكاكاو الغني بالبوتاسيوم على تخفيض ضغط الدم أيضا.

وتقول الأخصائية، “تنسب الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين С، مثل الحمضيات والبنجر إلى المواد المخفضة لمستوى ضغط الدم”.

وتضيف، يفيد الثوم أيضا، حيث يحتوي على مادة الأليسين الطيارة التي تساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية. ويمكن إضافة السبانخ والشبت والبقدونس إلى النظام الغذائي لأنها مواد مدرة للبول.

وتشير الأخصائية، إلى أن إضافة هذه المواد إلى النظام الغذائي مفيد طبعا ولكنها تعمل كعامل مساعد. لذلك لتخفيض مستوى ضغط الدم يجب تعاطي الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج.

المصدر: نوفوستي