ألمانيا – ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 81.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ”الكارثة”.

المصدر: رويترز + RT