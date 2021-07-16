فرنسا – أعلنت فرنسا الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي جديد في 4 أغسطس للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني،بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة.

ودعت فرنسا لبنان لإطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: “علمت فرنسا بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي يعود بحسب الخارجية إلى انسداد الأفق الذي مارسته القوى السياسية اللبنانية منذ عدة أشهر، رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان”.

وأضافت أن “هناك اليوم حالة طوارئ ضرورية للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، الذي منع من تشكيل الحكومة اللبنانية، لذلك يجب إعادة إطلاق الاستشارات البرلمانية بشكل سريع من أجل تشكيل حكومة لبنانية”.

واعتبرت أن “هذه الحكومة يجب أن تطلق إصلاحات ضرورية للخروج من هذه الأزمة وأيضا التحضير لانتخابات 2022، التي يجب أن تكون شفافة وتحترم الأجندة الموضوعة لها”.

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من أجل الاستجابة لطلبات اللبنانين ستعقد قمة دولية لمساعدة الشعب اللبناني يوم 4 أغسطس القادم بناء على طلب الرئيس ماكرون وبمساعدة الأمم المتحدة.”

المصدر: RT