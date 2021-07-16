واشنطن – طلبت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس جو بايدن منح التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأعلن البيت الأبيض امس أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش الأمريكي خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحا أن هذا العدد لا يشمل العائلات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية في الخارج، أو إلى دولة ثالثة اعتمادا على تقديم الفحوص الأمنية التي يخضعون لها.

ووضعت واشنطن خطة لنقل مساعدي الجيش الأمريكي إلى خارج أفغانستان.

ويتوقع أن تبدأ رحلات الإجلاء الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وأن تنهي القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس المقبل.

وأثار قرار سحب العسكريين الأجانب مخاوف المترجمين الفوريين وغيرهم من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي حيث يخشون انتقام طالبان.

وصعدت الحركة مؤخرا هجماتها وسيطرت على مناطق ريفية شاسعة ومعابر حدودية في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات