ليبيا – قرر مجلس النواب الإيطالي رفض مقترح لوقف الدعم المقدم لخفر السواحل الليبيين تم تقديمه من قبل 30 عضوًا في المجلس.

ووفقًا لما ورد في وكالة أنباء “آكي” واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد وصف أعضاء في المجلس ينتمون إلى مختلف الكتل النيابية استمرار الدعم المباشر وغير المباشر لإعادة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، والتظاهر بعدم وجود هذا الواقع بانتهاك للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأوضح الأعضاء بالقول أنهم صوتوا ضد إعادة تمويل المهمة الثنائية لدعم خفر السواحل الليبيين، لقناعتهم أن من واجبهم الوقوف في صف المعارضة لمثل هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، الذي يحدث على بعد بضع أميال بحرية عن السواحل الإيطالية.

وتابع الأعضاء بالتأكيد على أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا كانت موضوع تقارير عديدة للأمم المتحدة وكبرى المنظمات الإنسانية واستقصاءات صحفية عديدة، ما يحتم وضع خطة أوروبية لإجلائهم من معتقلات الليبيين وفتح ممرات إنسانية ثابتة للسماح لهم بالنجاة من الجحيم.