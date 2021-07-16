مصر – اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد أحمد مرسي مع وزير الصناعة البيلاروسي بيتر باركوميشك عبر “الفيديو كونفرانس” لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الطرفين.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة مثل إنتاج (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة مينسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة مينسك للمحركات – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – معدات نقل وتحريك التربة بالتعاون مع شركة أمكادور).

وأوضح أنه تم بحث إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال الإنتاج المشترك لآلات الورش، ومناقشة إمكانية تحديث خطوط الإنتاج بعدد من شركات الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أكد الوزير البيلاروسي ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات وخبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشجع مختلف الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “اليوم السابع”