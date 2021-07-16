ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد أمس الخميس مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سبادال ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري وأعضاء لجنة التواصل بوزارة الداخلية.
الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5+5، واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي، للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق الساحلي كخطوة أولى.
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