أولمبياد طوكيو.. أحلام سورية في كسر حاجز الميداليات الثلاث

اليابان – يدخل السوريون أولمبياد طوكيو وسط أحلام كسر حاجز الميداليات الثلاث التي حصل عليها أبطالهم في تاريخ مشاركاتهم السابقة في الألعاب الأولمبية، آخرها قبل سبعة عشر عاما في أثينا 2004.

وتشارك سوريا ببعثة صغيرة من خمسة رياضيين ورياضية واحدة، ويمثلها مجد الدين غزال (الوثب العالي)، الرباع معن أسعد (وزن+109)، أحمد حمشو (فروسية)، السباح أيمن كلزية (200 م فراشة)، محمد ماسو (الترياتلون) ولاعبة كرة الطاولة هند ظاظا (12 عاما) أصغر رياضية في الألعاب.

ويعاني لاعب الوثب العالي مجد غزال، حامل برونزية مونديال 2017 لألعاب القوى، من متاعب كثيرة، من بينها عدم وجود مدرب خاص كما قال لوكالة فرانس برس: “لم نجد حلا لهذه المشكلة منذ أربع سنوات. قناعتي هي بالمدرب عماد سراج وهو الذي أوصلني، لكنه يعمل في سلطنة عمان ونحاول أن يتواجد معنا في طوكيو”.

وأضاف: “أتدرب منذ أربعة أشهر بعد عودتي من معسكر سلطنة عمان، لكن كورونا أثرت على سير الخطة التدريبية. استعدادي لأولمبياد ريو كان أفضل رغم الأزمة الني كانت موجودة من حيث المشاركات الخارجية التي أوصلتني لمستواي، ولم أشارك منذ سنتين في أي بطولة خارجية بسبب كورونا وقيود السفر”.

وآخر مشاركة خارجية له كانت في 2019 في بطولة العالم العسكرية وحقق الميدالية الفضية بارتفاع 2.20 م.

واحتل غزال المركز السابع في أولمبياد ريو (2.29 م)، علما أن رقمه القياسي الشخصي يبلغ 2.36 م في دورة التحدي في بكين 2016.

بدوره، يأمل الرباع معن أسعد البالغ 27 عاما أن يتخلص من أوجاع كتفه التي تلت مشاركته في بطولة آسيا في أوزبكستان في أبريل الماضي، عندما حقق ثلاث فضيات برقم قياسي محلي قدره 433 كلغ (195 خطف و238 نتر) “أتدرب ضمن خطة مدروسة من كافة النواحي مع أخي قيس، وتتوفر لنا كافة الأمور المطلوبة من الغذاء والمكملات والتحضير لأولمبياد طوكيو أفضل بكثير من عملية التحضير قبل ريو”.

وكان معن حل في المركز الخامس عشر في أولمبياد ريو وشارك حينها بوزن +105 وبلغت مجموعته 400 كلغ (180 خطف و220 نتر).

وأحرزت سوريا خلال مشاركاتها السابقة التي بدأت عام 1948 في الألعاب الأولمبية 3 ميداليات، ذهبية حصدتها غادة شعاع في مسابقة السباعية في أتلانتا 1996، فضية للمصارع الحر جوزيف عطية في وزن 100 كلغ في لوس أنجلوس 1984 وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كلغ في أثينا 2004.

المصدر: “أ ف ب”