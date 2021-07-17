فلسطين – أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام 2021.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء: “حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنى موله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها”.

وأضاف البيان أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 656 شخصا بينهم نحو 359 طفلا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذا يمثل زيادة 32 في المئة في عدد المباني المستهدفة وزيادة 145 في المائة في استهداف المباني الممولة من المانحين وارتفاعا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

وذكّر المكتب بأن القانون الدولي الإنساني يلزم السلطة القائمة بالاحتلال بتأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.

وشدد على أنه يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتما هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة.

ولفت المكتب إلى أن تدمير الممتلكات على نطاق واسع يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية