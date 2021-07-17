ليبيا – عقد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط جلسة محادثات مع عبدالحميد دبيية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وذلك على هامش زيارته الي نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس 15 يوليو حول الوضع في ليبيا.

مصدر مسؤول في الامانة العامة صرح بحسب المكتب الاعلامي التابع للجامعه أن أبوالغيط بحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الامين العام بزيارة الى ليبيا في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر انه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط على دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والاعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر ان الامين العام ورئيس الحكومة بحثا ايضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية حيث اعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم اشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة الامين العام شخصيا في اجتماع مجلس الامن حول ليبيا واعتبارها لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالاوضاع في ليبيا.

وقد أكد الامين العام من جانبه على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد الى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.