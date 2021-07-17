ليبيا – قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ إن أهم نقطة فيما يتعلق بعرقلة العملية السياسية في ليبيا هي انسحاب أي قوة أجنبية فمن الصعب على الأطراف الليبية التركيز على الاجراءات اللازمة والاستعدادات قبل الانتخابات في ظل وجود المرتزقة والمليشيات والقوات والمقاتلين الأجانب.

وربيرغ أشار في حوار خاص أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة أهم أمر فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي هو انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعا روسيا وتركيا وكل الأطراف الأخرى التي لديها مقاتلين ومرتزقة في الأراضي الليبية إلى سحب القوات لأن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة على أرض ليبيا يمثل خطراً ليس فقط على الليبيين والسيادة الليبية بل على المنطقة بشكل عام.

وفيما يلي نص الحوار الكامل:

س/ما هي رؤية الإدارة الأمريكية لحل الأزمة اليوم في ليبيا؟

ج/كما تعرفون أن الولايات المتحدة منخرطة في الملف الليبي ولدينا تركيز كبير في الملف الليبي لذلك الرئيس بايدن اختار تعيين السفير نورلاند ليس فقط كسفير وكمبعوث خاص أيضا لأننا نرى أن الملف الليبي يتكون من ملفات كثيرة وهناك دول بدون شك دول مجاورة ودول في أوروبا ومناطق أخرى تريد أن تساهم في مستقبل أفضل في ليبيا لذلك الولايات المتحدة لديها تركيز كبير وبالنسبة لجلسة اليوم في مجلس الأمن كانت مهمة جداً وكما سمعنا من السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة ترى أن الانتخابات مخطط لها في شهر ديسمبر في هذه السنة ومهمة جداً والولايات المتحدة ستدعم الأطراف الليبية والحكومة المؤقتة الليبية في تمهيد الطريق لهذه الانتخابات.

الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الأمم المتحدة ومع شركائنا وحلفائنا الآخرين في أوروبا وأماكن أخرى لدعم كل الجهود الممكنة، للوصول لانتخابات ناجحة والولايات المتحدة تدعوا كل الأطراف الأجنبية ألا تخطوا أي خطوة ضد الانتخابات ويجب الا تتأخر هذه الانتخابات لأننا نعرف أن الشعب الليبي وبعد سنوات من الحرب ومن الدمار الشامل يستحق الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية الآن والانتخابات هي الوسيلة لهذا الهدف.

س/ما الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة لدعم اجراء الانتخابات؟

ج/كل الدعم الأمريكي بالنسبة للانتخابات سيكون عبر الأمم المتحدة لأن لديها قيادة بالنسبة للدعم الدولي والمجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا ولذلك كانت هناك هذه الجلسة في الأمم المتحدة اليوم وسمعنا من كل الأعضاء في مجلس الأمن أن كل الأعضاء وكل الدول مستعدين لتقديم المساعدة عبر الأمم المتحدة للحكومة الليبية لإجراء هذه الانتخابات، هذا الشيء الأهم هو الانتخابات ولكن هناك ملفات أخرى ومنها الدعم الاقتصادي والتنموي ودعم السيادة الليبية ضد أي تدخل أجنبي لذلك قررت السفيرة الأمريكية في تصريحاتها اليوم في الأمم المتحدة الدعوة الأمريكية لكل الأطراف الأجنبية أن تقوم بسحب أي قوات أجنبية من ليبيا.

س/فيما يتعلق بموضوع الانتخابات هناك معرقلين وهذه التصريحات ربما اتت على أكثر من لسان أمريكي سابقاً أن هناك أطراف تسعى لعرقلة الانتخابات في ليبيا والحكومة الأمريكية ستتخذ اجراءات ضد المعرقلين، هل بالفعل ممكن أن نرى دور أمريكي فعال في هذا الجانب؟

ج/نعم عندما نقول إنه يجب الا تتأخر الانتخابات نعني أن الولايات المتحدة ستراقب وتعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والاطراف الأخرى فيما يتعلق بهذه الانتخابات لا أريد ان أستبق أي قرار بالنسبة لأي اجراءات ممكن أن نخوضها ضد أي طرف داخلي أو أجنبي خاصة التي تحاول أن تقوم بتأخر أو تدخل في هذه الانتخابات ولكن الولايات المتحدة ستشتغل وتراقب عن كثب مع الأمم المتحدة لتوفير كل الحماية الممكنة لهذه الانتخابات.

س/هناك من يرفض أن تعمل الحكومة من بعض المناطق ومن ضمنها بنغازي، حفتر على سبيل المثال ألا يعتبر هو معرقل للعملية السياسية في ليبيا؟

ج/ لا أريد أن أقوم بتوصيف أي شخص أو طرف من الجانب الآخر، الولايات المتحدة ترى أنه حان الوقت الآن لكل الأطراف الليبية للجلوس على الطاولة ويكون في إطار اتفاق حول كل الاجراءات القانونية والتشريعية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وان كان هناك أي طرف أو رجل سياسي يريد أن يقدم نفسه للشعب الليبي هذا حقه ولكن في نهاية المطاف من وجهة نظرنا هذه الانتخابات يجب أن تكون تحت قيادة الليبيين ومملوكة لهم.

س/ماذا عن المعرقلين الدوليين؟

ج/أهم شيء في هذه النقطة هو انسحاب أي قوة أجنبية، صعب للأطراف الليبية أن تركز على الإجراءات اللازمة والاستعدادات قبل الانتخابات بوجود المرتزقة والمليشيات والقوات والمقاتلين الأجانب إذا بالنسبة للولايات المتحدة أهم شيء للتدخل الأجنبي انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

س/فيما يتعلق بهذا الانسحاب قلتم إن هناك خطة أمريكية لسحب المرتزقة من ليبيا ما التفاصيل؟

ج/خلال مؤتمر برلين الثاني منذ أسابيع هذا الملف كان جزء من المناقشة بين كل الأطراف وأهم شيء لهذا المؤتمر هو الشراكة ووجود الوفد الليبي وكما رأينا في مجلس الأمن كنت سعيداً جداً أن أرى في التلفاز رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة وهو يجلس في مجلس الأمن ويتكلم باسم الشعب الليبي وهذا أهم شيء، سمعنا في هذا المؤتمر وأماكن أخرى من رئيس الوزراء المؤقت الدبيبة من وزيرة الخارجية وكل المسؤولين الليبيين أنهم يدعوا الأطراف الأجنبية أن تقوم بسحب القوة الأجنبية من الأراضي الليبية، هذه الدعوة لا تأتي فقط من الولايات والأمم المتحدة بل من الليبيين وهذا أهم شيء والولايات المتحدة ستحث كل الأطراف بانسحاب القوة الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

س/عندما نتكلم عن المرتزقة يكون الحديث بشكل أكبر عن الوجود الروسي في ليبيا من خلال شركة فاقنر وروسيا للآن تقول إن هؤلاء لا يتبعون الإدارة الروسية، اليوم كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الوجود الروسي في ليبيا؟

ج/ في وجهة نظرنا الفاقنر لديها علاقة مع الحكومة الروسية وهناك قوة أخرى تابعة لوزارة الدفاع الروسية ولذلك نحن ندعو روسيا وتركيا وكل الأطراف الأخرى التي لديها مقاتلين ومرتزقة في الأراضي الليبية أن تقوم بسحب القوات خاصة أننا رأينا في الأشهر الأخيرة ما حدث في تشاد وأن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة على ارض ليبيا تمثل خطراً ليس فقط على الليبيين والسيادة الليبية بل على المنطقة بشكل عام.

س/كان هناك قانون في وقت سابق وهو قانون دعم الاستقرار في ليبيا وتقدم به أعضاء للكونغرس الأمريكي ويسعى في جوهره لدعم السيادة الليبية وفرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية ومن له صلة بقوات أجنبية على رأسها روسيا، أين وصل العمل في هذا القانون؟

ج/ أي قانون وتطبيقه وتشريعه ونص قانون جديد سيكون بمناقشة بين أطراف الكونغرس ومجلس النواب والشيوخ والبيت الأبيض، لا أريد أن استبق الأمور من الممكن أن نؤكد أن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في هذا الملف والولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لحث كل الأطراف أن تقوم بانسحاب أو سحب القوات من ليبيا.