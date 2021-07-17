إنجلترا – كشف شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية اليوم الجمعة عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ” خلال الموسم المقبل.

ونشرت الشبكة صورا لتصميم كرة دوري الأبطال، التي تميزت بنجوم متداخلة بعدة ألوان (الأحمر والأسود والأصفر)، مع شعاري البطولة والشركة المصنعة

يذكر أن قرعة دور المجموعات ستقام يوم الخميس في الـ26 من أغسطس المقبل، في حين تجري قرعة دور الـ16 في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، في الـ18 من مارس.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الـ28 من مايو 2022 على ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: skysports.com