اليابان – أكدت اللجنة الأولمبية الدولية السبت أنها تتفهم قلق وشكوك الشعب الياباني تجاه إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال تفشي الجائحة، وقالت إنها تأمل أن يتغير هذا الوضع في وقت لاحق.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي: “نحن ندرك تماما القلق الذي يشعر به عدد من الناس هنا في اليابان. وأناشد الشعب الياباني الترحيب بالرياضيين المنافسين في الدورة”.

لكن الرأي العام الياباني لا يزال فاترا تجاه الدورة في خضم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من أن يساعد تدفق الزوار الأجانب في تحويل أولمبياد طوكيو إلى حدث ينشر العدوى، والذي بدوره يمكن أن يضع المزيد من الضغط على النظام الصحي الياباني المجهد بالفعل.

وتقام ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة العالمية، بدون جماهير وفي ظل لوائح حجر صحي صارمة.

وأضاف باخ “نناشد الشعب الياباني ونرجوه الترحيب بالرياضيين القادمين من شتى بقاع الأرض ودعمهم.

وتابع: “الرياضيون تماما مثل الشعب الياباني يرغبون في دورة يتوفر فيها السلامة والأمن للجميع”.

وأردف المسؤول الأولمبي الأول قائلا: “بوسع الشعب الياباني أن يثق (في إقامة دورة يتوفر فيها السلامة والأمن للجميع) ونحن سنعمل على الاستمرار هذا الحوار معهم وندرك أننا سننجح بنسبة 100 %”.

وعبر باخ عن أمله في تغير المزاج العام في الدولة المضيفة عندما يحقق الرياضيون اليابانيون النجاح في المسابقات في الدورة على أرض الواقع.

المصدر: “رويترز”