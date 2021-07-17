ليبيا – أحيت السفارة التركية في العاصمة طرابلس أمس الخميس الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب على نظام أردوغان عام 2016.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية حضر الفعالية نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ورئيس أركان الوفاق محمد الحداد، وعضو مجلس الدولة عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي .

وقال السفير التركي كنعان يلماز في كلمة له أمام الحضور: “تم صد محاولة الانقلاب التي حاول القيام بها تنظيم غولن الإرهابي بتاريخ 15 يوليو 2016 بقيادة رئيسنا وشعبنا العزيز وقواتنا الأمنية البطلة”.

وأضاف: “نواصل بعزم في الداخل والخارج كفاحنا ضد التنظيم الإرهابي الذي يستغل قيمنا المقدسة، ونستمر بتوضيح ذلك للمجتمع الدولي”.

من جانبه، هنأ عبد الله اللافي تركيا بإفشال محاولة الانقلاب، مضيفًا : “الشعب التركي أعطى درسًا قاسيًا للعسكريين الذين حاولوا تنفيد انقلاب ضد الدولة المدنية”.

بدوره، أشاد اللافي بدعم تركيا لبلاده قائلًا: “باسمي وباسم المجلس الرئاسي نشكر تركيا حكومة وشعبًا على كل ما قدموه لدولة ليبيا من مساعدات، سواء كانت على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو الإنساني”.

من جهته، قال المشري في تصريح للأناضول على هامش الفعالية: إن إحياء الذكرى كل عام بإفشال محاولة الانقلاب يؤكد الإصرار على مدنية الدولة.

وأضاف أن المؤامرة التي حيكت لتركيا نفسها حيكت من نفس الأطراف لليبيا والنتيجة التي توصلت لها تركيا بانتصار الديمقراطية ستصل لها ليبيا.

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