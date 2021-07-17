ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن عدد الحالات الموجبة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية مؤشر خطير وغير مسبوق.

النجار أشار في تصريح لقناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الجمعة إلى أن المنطقة الغربية تشهد موجة ارتفاع كبيرة في الإصابات بكورونا والوضع في مدن الجنوب والشرق مستقر نسبياً.

ولفت إلى أن مراكز العزل الصحي تعمل بطاقة قصوى نتيجة ارتفاع عدد الاصابات اليومية والوضع الوبائي بشكل عام مايزال تحت السيطرة.

كما توقع وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا وعلى هذا الأساس تم اطلاق حملة استثنائية لتكثيف عملية التطعيمات خاصة في المدن الموبوءة.