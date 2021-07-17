لبنان – أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إن 77% من الأسر اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية تناول الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان حيث جاء تحت عنوان “المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد”.

واستعرضت الصحيفة العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني مؤكدة أنه أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة، وأنه “لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة”.

وسلطت الصحيفة الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين حيث بلغت نحو 26% بحسب البنك الدولي.

وحللت الصحيفة الوضع الحالي في لبنان قائلة إن البلادت “عالقة في صدع جيوسياسي حيث يقف سكانها الشيعة في معسكر إيران وسوريا فيما يتلقى السنة دعما تاريخيا من السعودية أما مسيحيوها فممزقون بين الشرق والغرب”.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

المصدر: صحيفة “التايمز” البريطانية