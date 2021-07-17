ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن موقف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ثابت وواضح منذ البداية، وهو دعم اللجنة العسكرية، وعدم معارضة أو رفض التوافقات داخل اللجنة، كما أنه من المؤيدين لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والتعويل فقط على بناء القوات المسلحة الليبية.

اوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي21” القطري، أوضح أن الداعمين للبقاء العسكري التركي هم من عارضوا كل ما سبق علنًا، بل واحتجوا على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وحاربوها عندما تحدثت عن هذا الملف والقوات التركية في داخل البلاد.