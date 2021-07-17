بالصور.. مصممة مجوهرات لبنانية تخلد ذكرى والدها ضحية كورونا بأيقونة من تصميمها

لبنان – خلدت مصممة المجوهرات اللبنانية ستيفاني عيد، ذكرى والدها الذي خطفه كورونا بداية هذا العام من خلال إطلاق قطعة مجوهرات جديدة تحت اسم “KAYAN” ضمن مجموعتها.

وتحمل الأيقونة “توقيع الوالد الراحل إلياس عيد من الخلف واليوم الذي بدأت فيه رحلته وتاريخ اليوم الذي خطفه فيه كورونا”.

وقالت عيد “اخترت الياقوت والألماس للدلالة على موجة البحر وتظهر الدائرة الأبدية دورة الحياة التي لا تنتهي حتى تصل رحلة المرء إلى موجتها النهائية”.

وأضافت: “والدي العزيز في المنتصف يرمز إلى قوة أقوى من أعتى الأمواج مع كل موجة كان يقف أطول وأقوى وهذا ما علقني به أكثر”.

واختتمت: “أريد أن تكون القطعة قريبة من قلبي حيث يقيم والدي إلى الأبد لذلك تأكدت من أن السلسلة فعلت ذلك تماما أريد أن يعيش والدي إلى الأبد في كل إبداع أصنعه من الآن فصاعدا”.

المصدر: النهار