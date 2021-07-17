بعد الكشف عن قتلة الهاشمي.. انتشار المدرعات في شوارع بغداد

بعد الكشف عن قتلة الهاشمي.. انتشار المدرعات في شوارع بغداد

بغداد – أفاد مراسل RT في العراق امس بأن عربات مدرعة تابعة للجيش العراقي انتشرت في بعض شوارع العاصمة بغداد، بعد ساعات على كشف قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وذكر المراسل أن العربات المدرعة شوهدت في شارع أبي نواس ومنطقة الجادرية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وأمام فندق بابل المطل على السفارة الأمريكية.

وأفاد بأن هذا الانتشار تزامن مع إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القبض على قتلة الهاشمي.

وهذه هي المرة الثانية التي تنتشر فيها المدرعات العراقية خلال شهرين، ففي مايو الماضي انتشرت على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقة بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة.

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

المصدر: RT