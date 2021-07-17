غوتيريش يوصي بإرسال نحو ألفي جندي إضافي إلى مالي

غوتيريش يوصي بإرسال نحو ألفي جندي إضافي إلى مالي

مالي – أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بزيادة نحو 2000 جندي إلى مهمة الأمم المتحدة في مالي من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل.

ويدعو هذا التقرير إلى نشر 2069 من الأفراد النظاميين من بينهم 1730 عسكريا و339 شرطيا في إطار “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي”.

وقال غوتيريش في تقريره إن “هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل”.

وكان مجلس الأمن الدولي طلب هذا التقرير لمنتصف يوليو، في قرار تبناه في 29 يونيو وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي.

ويفترض أن يشمل تعزيز البعثة عشر مروحيات، حسب غوتيريش.

وكانت فرنسا التي أعلنت قبيل اعتماد القرار انتهاء عملية برخان وخفض وجودها العسكري، تأمل في زيادة قوة البعثة “مينوسما” لكن لم يتم الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي في هذا الوقت القصير جدا.

وفي رسالة مرفقة بتقريره، رأى غوتيريش أن كلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر بـ182,9 مليون دولار على مدى عام واحد.

ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبت فيه مجلس الأمن هذا الطلب لزيادة عديد قوات حفظ السلام.

المصدر: “أ ف ب”