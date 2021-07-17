فرنسا – الإلغاء الغريب لهدف محقق لم يسمح لفريق بنفيكا البرتغالي بالمنافسة على ربع النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم الشاطئية.

وأثارت الحكم فياميتا سوزان الجدل بعد قرارها في الدور ثمن النهائي، خلال مباراة جمعت فريقي كريستال سان بطرسبرغ والبرتغالي بنفيكا.

وقبل نهاية المباراة، تمكن الفريق البرتغالي من تعديل النتيجة بفضل مقصية جميلة من الإسباني تشيكا.

لكن الكرة التي اتجهت إلى المرمى وعبرت القائم، اصطدامت بإطار المرمى من الداخل قبل أن ترتد إلى أرضية الملعب.

واعتبرت الحكم الرئيسي للمباراة، أن الكرة اصطدمت بالقائم ولم يتم احتساب الهدف الذي كان سيقود النتيجة للتعادل بهدف لكل من الفريقين، وسط احتجاجات لاعبي الفريق البرتغالي.

ولا يتم توفير تقنية VAR “الحكم المساعد” في ألعاب كرة القدم الشاطئية.

لتنتهي المباراة بفوز فريق كريستال سان بطرسبورغ الروسي بهدف وحيد سجله موريسينيو.

في دور ربع النهائي سيلعب كريستال أمام لوكوموتيف موسكو، الذي فاز بدوره على الفريق الأوكراني آرثر ميوزيك 6-1.

المصدر: instagram/euro_scope