ليبيا – نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الجمعة بناءً على طلب أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اجتماعاً افتراضياً للجنة لمواصلة الجهود الرامية لإيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبعثة في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي.