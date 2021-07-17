موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو يثير الجدل

مصر – أثار موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني الجدل بين المشجعين المصريين، بعد تحديد موعد المباراة بشكل رسمي وسفر البعثة إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد الصيفي.

وتقرر إقامة المباراة صباح يوم الأحد في الـ25 من يوليو الجاري (توقيت القاهرة)، وهو اليوم المحدد ليكون أول يوم عمل رسمي بعد إجازة طويلة تستمر لأكثر من 10 أيام وليكون موعد المباراة مع أول يوم للعمل الرسمي.

ويلعب المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويستهل المنتخب الأولمبي المصري مشاركته بمواجه نظيره الإسباني يوم الخميس 22 يوليو الجاري عند التاسعة والنصف صباحا، وهو موعد لم يجد أي تعارض مع الجماهير المصرية لكون المباراة تأتي وسط إجازات المصريين بمناسبة عيد الأضحى، ثم يلتقي منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مبارياته أمام منتخب أستراليا عند الـ11 صباحا يوم 28 من الشهر ذاته.

ويخوض “الفراعنة” نهائيات مسابقة كرة القدم في الأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخهم، وتبقى أفضل نتيجة لهم بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما بلغوا ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجليس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: elbalad.news