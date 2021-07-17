الولايات المتحدة – أشارت معطيات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن الاستثمارات الروسية في السندات الحكومية الأمريكية، انخفضت في مايو بنحو 150 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.

وتدل هذه المعطيات على أن حجم الاستثمار الروسي في هذه السندات، بلغ 3.805 مليار دولار مقابل 3.957 مليار دولار في أبريل، و 3.976 مليار دولار في مارس عندما تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 30 في المائة.

ولم تعد روسيا تدخل في قائمة أكبر حاملي سندات الدين العام الأمريكي، بعد أن بدأت بيع محفظتها التي بلغت 96 مليار دولار في 2018.

في فترات سابقة، أشارت السلطات الروسية مرارا إلى أن سياسة العقوبات الأمريكية تقوض الثقة بالدولار، وتقلل من استثمار احتياطيات البلاد في الدين العام الأمريكي، وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى.

وفي أوائل يوليو، أكملت وزارة المالية الروسية عمليات التحويل، وخفضت حصة الدولار في هيكل صندوق الثروة الوطني إلى الصفر، وإعادة توزيع المدخرات لصالح اليورو واليوان الصيني.

المصدر: نوفوستي