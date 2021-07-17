ليبيا – قال وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد إن ملف إعادة الإعمار سيخلق فرص عمل للعاطلين بخلاف الاستثمارات في جميع القطاعات.

العابد وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية أوضح أن عملية إعادة الإعمار تستوعب العمالة الليبية وغير الليبية، وستخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، مع تحرك قطاع الخدمات مع بدء الإعمار.

وحول الاستثمارات والمشاريع التي تصاحب رحلة إعمار ليبيا، نوه العابد إلى أن السوق الليبية واعدة ومع استقرار الوضع الأمني والاقتصادي ستعود الاستثمارات بقوة.

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، قال وزير العمل: “وقعنا مع مصر مذكرة تفاهم بهذا الشأن، خاصة أن العمالة المصرية لديها تاريخ في السوق الليبي”.

وأضاف: “نتعاون مع مصر فهي دولة شريكة في إعادة إعمار ليبيا لما لديها من خبرة سابقة في إعادة الإعمار”.

وكشف أن الحكومة المصرية لم تسمح بعودة عمالتها إلى ليبيا حتى اليوم، مردفًا: “نحن بانتظار اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية وبعد اجتماع اللجنة سيتم ترقية مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات”.

وفيما يخص ملف التعاون التركي الليبي قال العابد: “تركيا دولة صديقة وشقيقة ولدينا تاريخ طويل في الاستثمار المشترك، لا سيما في مجال الإعمار والبناء”.

وأشاد بعمل الشركات التركية، مضيفًا: “لديها خبرة في الإعمار والبناء والسوق الليبي يحتاج للشركات التركية. لدينا تفاهمات مع تركيا في السابق وسنقوم بتفعيل الاتفاقيات المبرمة لتعود اليد العاملة التركية إلى ليبيا”.

وتابع وزير العمل حديثه: “أرقام البطالة في ليبيا ليست دقيقة، فهي متضاربة نتيجة الانقسام الحكومي وكانت لدينا وزارة موازية في الشرق”

وأضاف: “بعدما تم توحيد الوزارة نعمل الآن على متابعة البيانات وربط كافة الأجهزة المدنية، ليتم تحديد الرقم الصحيح”.

واستطرد: “لدينا أكثر من 300 ألف باحث عن عمل، وأكثر من 2 مليون و400 ألف موظف في الدولة”.

وزير العمل أكد أن الجهاز الإداري للدولة لا يحتاج كل هذا العدد من الموظفين.