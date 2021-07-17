مصر – أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إن الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وجسور وقطار سريع وتبطين ترع تنفذ بشكل رائع، مؤكدا أنها مشروعات عملاقة.

وأضاف عبر فضائية “أم بي سي مصر” أن مشروعات النقل ستحقق لمصر نقلة رائعة، وقال: “مصر ستكون قد الدنيا كما يتمنى الرئيس السيسي”.

وصرح بأن المحاور والطرق يعاد تجديدها من أجل تسهيل حركة المواطن فى كل ربوع مصر، مؤكدا أنه سيتم العمل على إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية على مسافة 10 آلاف كم، خاصة خط سكك حديد القاهرة حلوان.

وطالب بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية – حلوان خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع الحوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وذكر موقع “صدى البلد” المصري أن وزير النقل وأثناء جولة لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر لاحظ قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة التي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وصادف مرور السيارة قدوم أحد جرارات السكة الحديد من حلوان إلى العباسية مما كاد أن يتسبب في كارثة محققة لولا تمكن قائد الجرار من إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة القطارات، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وناشدت وزارة النقل المواطنين اتباع التعليمات المروروية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية