إيران – أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وجود اتفاق مع الولايات المتحدة حول تبادل سجناء، مستغربا التصريحات الأمريكية الأخيرة التي نفت التوصل إلى هذه الصفقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها خطيب زادة اليوم الأحد ردا على تصريحات نظيره الأمريكي نيد برايس الذي اتهم إيران السبت ببذل جهد “شائن” للتملص من اللوم بخصوص المأزق الذي وصلت إليه المحادثات النووية ونفى التوصل إلى أي اتفاق على تبادل سجناء.

وقال برايس: “فيما يخص التعليقات بشأن الأمريكيين الذين تحتجزهم إيران ظلما وقسرا، نرى فقط جهدا حثيثا آخر لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم…لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد”.

وأضاف: “لقد أجرينا محادثات غير مباشرة بشأن المحتجزين في إطار عملية فيينا، والتأخير في إعادة إطلاق هذه العملية لا يفيد”، معربا عن استعداد واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن المحتجزين “خلال هذه العملية”.

وكتب سعيد زاده في تغريدته: “أمر شائن (هو أن) تنكر الولايات المتحدة حقيقة التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين يشمل حتى كيفية الإعلان عن ذلك”.

وأضاف: “في فيينا وبشكل منفصل عن الاتفاق النووي، تم الاتفاق مع أمريكا وبريطانيا على تبادل 10 سجناء كل الأطراف، وإيران مستعدة لتنفيذ هذا الاتفاق فورا وبدءا من اليوم”.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أشار أمس السبت إلى أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وعلى الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد، داعيا في الوقت نفسه واشنطن ولندن لعدم ربط “الجانب الإنساني لتبادل السجناء مع الاتفاق النووي”.

المصدر: RT + وكالات