الأهلي المصري يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

الأهلي المصري يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

المغرب – توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي أنهاه الفريق الجنوب إفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابي ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ودخل الأهلي المصري الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي “أفشة” وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

وتم اختيار النجم المصري “أفشة” أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وهذا التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي بلقب البطولة القارية والعاشر في تاريخه وهو رقم قياسي، فيما فشل كايزر تشيفز في إحراز اللقب في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال واكتفى بمركز الوصافة.

وأصبح الأهلي أول فريق في القارة السمراء يحقق لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، أعوام 2005 و2006، 2012 و2013، 2020 و2021.

المصدر: RT