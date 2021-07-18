ليبيا- نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة علمه بوجود أي نوع من التفاهمات بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب مقاتليهما الأجانب من الأراضي الليبية.

الدبيبة أوضح خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء رويترز في نيويورك تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إن هذا النوع من التفاهمات إن وجد فهو موضع ترحيب من قبله شأنه شأن خروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف في ظل إجراء محادثات مع كافة الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد الدبيبة على التزامه بإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل رغم تحذيره من إحجام بعض المشرعين عن التخلي عن السلطة مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لم يقرر بعد مسألة ترشحه لمنصب الرئاسة في ظل مصاعب تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص