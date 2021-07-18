ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع وزير الصحة علي الزناتي ووزير الداخلية المكلف بشير الأمين ومسؤولين آخرين.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس شهد متابعة الوضع الوبائي لكورونا.

وأضاف البيان: إن الدبيبة استمع للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لفترة إجازة عيد الأضحى والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة، فضلًا عن التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال هذه الفترة للحد من انتشار الوباء.

وفي ذات السياق، قدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس نتائج أعمال اللجنة التي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا، بعد التأكد من سلبية اختباراتهم وحجر من ثبت إصابته في فنادق على نفقة حكومة الوحدة الوطنية إلى حين تمام شفائهم.