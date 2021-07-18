ليبيا – أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضحت أنه بعد الاجتماعات في برلين التي عقدت في شهر يونيو بمقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي بات جليًا أن عضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وأن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون، من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.

ونوهت السفارة أن مجلس النواب ومجلس الدولة أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد، والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.