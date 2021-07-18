ليبيا- قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في نهاية ديسمبر المقبل، لن تكون الحل للأزمة في ليبيا، لأن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية وليست سياسية.

الشيباني وفي تصريح لـ”راديو سبوتنيك” أوضح أن الانتخابات القادمة ليست الحل؛ لأنها مجرد استبدال 200 عضو بـ200 عضو آخرين، وما زالت الأوضاع كما هي، والأمور المعرقلة لعمل مجلس النواب أو مجلس الدولة كما هي.

وتابع: “المشكلة الحقيقية في ليبيا هي الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ووجود جماعات مسلحة خارج الدولة، وانتشار الأسلحة، ووجود قوات أجنبية”.

وأكد على ضرورة أن يسبق الانتخابات خروج القوات الأجنبية سواء الموجودة في الشرق أو الغرب، مشيرًا إلى أنه عندما يتم هذا الإجراء ستكون حينها الانتخابات فعالة ولها نتائج طيبة، لأنها تأتي بالاستقرار وبحرية الحكومة في التصرف وأن تكون في مأمن عن الابتزاز والضغط والوضع غير الآمن.

الشيباني اختتم حديثه بالقول: “الأمم المتحدة إذا كانت جادة بالفعل، فلا بد أن تفرض الحل السلمي، ولا بد أن تسعى إلى إخراج المرتزقة وإخراج القوات الأجنبية من جميع أنحاء ليبيا دون استثناء، وتسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع الجماعات المسلحة ونزع السلاح ودمج هذه المجموعات في الشرطة أو الجيش أو في أعمال مدنية أخرى، مما يساهم في نزع فتيل الحرب”.