ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي علي الوندي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش استطاع من خلال خطابه أمام مجلس الأمن إعطاء صورة كاملة عن الصعوبات التي تمر بها حكومة الوحدة، وما تعانيه أمام الأجهزة الحالية والجهات الفاعلة في ليبيا، مشيرًا إلى أن كلمته تشير إلى أن العملية السياسية في ليبيا مهددة تمامًا في حال لم يتم حلها.

الوندي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، رأى أن الخطاب يوضح أيضًا ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإنجاح خارطة طريق منتدى الحوار السياسي وقرارات صارمة أخرى ضد المعرقلين لتصويت ديسمبر.

وشدد على ضرورة استغلال دفعة أعضاء مجلس الأمن؛ حيث قد يكون ذلك الفرصة الأخيرة للأطراف الليبية للتغلب على أي اشتباكات أخرى، والسير نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تضع حدًا للتقسيم.